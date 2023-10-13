Kuş cenneti Trabzon’a geldi

Trabzon'da Ortahisar Belediyesi tarafından, Karadeniz bölgesinde ilk olarak inşa edilen Tünel Akvaryum'dan sonra akvaryumun çıkış kısmına ise yine bölgede ilk olarak yapılan 'Kuş Parkı' hizmete açıldı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Kuş parkımızda 19 farklı kuş türü ve su kaplumbağası, cüce keçi ve tavşan olmak üzere 22 canlı olacak. Enteresan türler var. Amazon papağanı, altın sülün, ispinoz, tavus kuşu gibi 19 farklı tür bulunuyor. Bu projemizi birinci sınıf hayvanat bahçesi onayıyla hizmete alıyoruz. Bu yıl önemli bir yıl bizim için, Cumhuriyetimizin 100. yılı. O nedenle Tünel Akvaryum'u ziyaret 29 Ekim dahil olmak üzere ücretsiz olacak" diye konuştu. Kuş Parkı'nın açılışına; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.