Kuş kavgası can aldı

Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Şerif Şahin ve kuş alışverişi yaptığı kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kişi yanındaki bıçakla Şahin'e saldırdı. Kalbinden bıçaklanan Şahin ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'i Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı veya zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.