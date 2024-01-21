Küs olduğu babasını öldürdü

İzmir'de 20 yaşındaki Bora İnan tartıştığı babası Cihan İnan'ı (46) sırtından bıçaklayarak öldürdü. Olay önceki akşam 21.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bora İnan ile babası Cihan İnan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bora İnan, bıçakla babası Cihan İnan'ı yaralayıp, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak babasını bıçakladığını ve yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi. Bora İnan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sırtından 3 bıçak darbesi alan Cihan İnan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Babasını bıçakla öldürüp kaçan Bora İnan olay yerine yakın başka bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Bora İnan ifadesinde, "1 ay önce annem ve babam tartışmıştı. Bu tartışmadan sonra babamla küstüm. 1 aydır küs olduğum babamla tartışınca bıçakladım" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.