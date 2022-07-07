Kütahya bayram namazı saati 2022: Diyanet ile Kütahya bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kütahya bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu sürekli olarak vatandaşlar tarafından soruluyor. Müslümanların merakla beklediği Kurban Bayramı bu hafta sonu ile başlıyor. Ramazan bayramından sonra yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefe cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar da Kütahya bayram namazı saat kaçta kılınacak 2022 sorusunu yöneltiyor. İşte Kütahya bayram namazı saati
Kütahya bayram namazı saati Diyanet ile belli oldu. 9 Temmuz cumartesi günü saat 06.19'da bayram namazı kılınacak.
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.
Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.
İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.