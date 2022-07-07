Haberler Yaşam Haberleri Kütahya bayram namazı saati 2022: Diyanet ile Kütahya bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 12:28

Kütahya bayram namazı saati 2022: Diyanet ile Kütahya bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kütahya bayram namazı saati 2022: Diyanet ile Kütahya bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kütahya bayram namazı saati Diyanet ile birlikte paylaşıldı. Bununla birlikte ülkemizin küçük şehirlerinden olan Kütahya bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu hiç de eksik olmuyor. Kurban Bayramının başlangıcı namaz ile birlikte oluyor. 9 Temmuz cumartesi günü kurban bayramı başlıyor. İşte Kütahya bayram namazı saati

Kütahya bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu sürekli olarak vatandaşlar tarafından soruluyor. Müslümanların merakla beklediği Kurban Bayramı bu hafta sonu ile başlıyor. Ramazan bayramından sonra yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefe cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar da Kütahya bayram namazı saat kaçta kılınacak 2022 sorusunu yöneltiyor. İşte Kütahya bayram namazı saati

KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kütahya bayram namazı saati Diyanet ile belli oldu. 9 Temmuz cumartesi günü saat 06.19'da bayram namazı kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.

Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.

İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.

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Kütahya bayram namazı saati 2022: Diyanet ile Kütahya bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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