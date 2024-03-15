Kütahya ve Afyonkarahisar’da kaçak silah ticareti operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ticaretini önlemeye yönelik yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması çalışmaları çerçevesinde Kütahya ve Afyonkarahisar'da toplamda 7 adrese eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 5 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 79 adet fişek, 2 adet tabanca parçası ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.