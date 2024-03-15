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Giriş Tarihi: 15.3.2024 09:08

Kütahya ve Afyonkarahisar’da kaçak silah ticareti operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kütahya ve Afyonkarahisar’da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik 7 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda, 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Kütahya ve Afyonkarahisar’da kaçak silah ticareti operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ticaretini önlemeye yönelik yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması çalışmaları çerçevesinde Kütahya ve Afyonkarahisar'da toplamda 7 adrese eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 5 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 79 adet fişek, 2 adet tabanca parçası ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kütahya ve Afyonkarahisar’da kaçak silah ticareti operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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