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Giriş Tarihi: 4.1.2024 05:15

Kütahya'da feci kaza: Yanan araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kütahya'da tarlaya devrildikten sonra yanan otomobildeki 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

AA
Kütahya’da feci kaza: Yanan araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Orhan Kaçar (33) yönetimindeki otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 25. kilometresinde tarlaya devrildikten sonra yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobildeki Samet Yavuz'un (28) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Özlem Biçer (23), 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Biçer'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kütahya'da feci kaza: Yanan araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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