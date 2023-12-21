Kütahya’da hareketli anlar: Kadınları fuhşa zorlayan şüpheliler adliyede

Operasyonla ilgili şüphelilerin mağdur ettiği 13'ü kadın 128 kişi, polise ifade verdi. Şüphelilerden 3'ü hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla ayrıca adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Tahir V. (59), Hikmet K. (51), Fatih O. (24), Emine S. (45) ve Hayriye Ç. (41), adliyeye sevk edildi. Diğer 3 şüphelisi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.