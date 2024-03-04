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Giriş Tarihi: 4.3.2024 04:56

Kütahya’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

DHA
Kütahya’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, Gediz-Uşak Karayolu üzerindeki Murat Dağı Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan Gediz'e giden Sedat Öztürk (44) yönetimindekiotomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Mehmet Kocabaş (75) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan yolculardan Habibe Kocabaş'ın (72) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücüler Mehmet Kocabaş ve Sedat Öztürk ile aynı araçtaki yolculardan Mustafa Cirit (74) ve eşi İmiş Cirit (63) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Cirit ve eşi İmiş Cirit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kütahya’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
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