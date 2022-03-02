Yangında evi yok olan şehidin anne-babasına destek

1989 yılında Şırnak'ın Silopi İlçesinde Vatan haini teröristler tarafından şehit edilen Efrahim Yıldırım'ın anne ve babasının oturduğu evin yangınla yok olması sonrasında, Domaniç İlçe Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Vali Çelik'in talimatları doğrultusunda aileyi Erikli köyü Karaburun Mahallesi'ndeki yanan evinin önünde ziyaret ederek olayla ilgili incelemelerde bulundu. Kaymakam İpek, burada mağdur aile ile görüştü. Aileye ilk etapta AFAD aracılığıyla 22 bin TL ilk yardım ödeneği çıkartılırken, barınma ve insani ihtiyaçların da ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Aieye yanan evinin yerine yeni bir ev yapılması için hazırlıklar başlatıldı.

ŞEHİDİN AİLESİNİ DUYGULANDIRAN DESTEK

Şehidin Babası Selim Yıldırım duygularını şöyle ifade etti: "Yangının nasıl çıktığını anlayamadık.Herkes seferber oldu ama maalesef bir anda alevler her yeri kapladı. Evimiz kül oldu. Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz. Valimizin yakın ilgi ve desteğine ben de hanım da çok duygulandık. Sağolsunlar Valimiz de, Kaymakam bey de bize büyük destek olarak vefa gösteriyorlar. Oğlumuz Efrahim'in şehit olduğu günden beri yüreğimize düşen ateş devam ediyor ama, evimizin yanması ile mağdur edilmediğimiz için de teselli buluyoruz.Allah devletimizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Öte yandan Kütahya Valisi Ali Çelik'in önümüzdeki günlerde Domaniç'e giderek şehit ailesini ziyaret edeceği öğrenildi.