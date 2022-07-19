Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü 8 yaralı

Simav-Balıkesir Karayolu Ahmetli köyü mevkiinde, Balıkesir istikametine seyir halinde bulunan, M.A.'nın (63) kullandığı traktör, aynı istikamette seyreden, R.G.'nin (73) kullandığı otomobil ve Y.Ö.'nün (33) kullandığı aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, traktör sürücüsü M.A. olay yerinde hayatını kaybederken; traktörde yolcu olarak bulunan K.A. (54) ile sürücü R.G., aynı araçta yolcu olarak bulunan A.G. (63), A.T. (73), M.T. (81) isimli şahıslar ve ayrıca sürücü Y.Ö. (33) ve araçta yolcu olarak bulunan O.Ö. (54), Ş.Ö. (31), Ö.T.Ö. (4) isimli kişiler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Simav Devlet Hastanesi ile Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolculardan A.G. ağır yaralı olarak kaldırıldığı Simav Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.