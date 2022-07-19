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Giriş Tarihi: 19.7.2022 19:00 Son Güncelleme: 19.7.2022 19:01

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü 8 yaralı

Kütahya'nın Simav İlçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü 8 yaralı

Simav-Balıkesir Karayolu Ahmetli köyü mevkiinde, Balıkesir istikametine seyir halinde bulunan, M.A.'nın (63) kullandığı traktör, aynı istikamette seyreden, R.G.'nin (73) kullandığı otomobil ve Y.Ö.'nün (33) kullandığı aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, traktör sürücüsü M.A. olay yerinde hayatını kaybederken; traktörde yolcu olarak bulunan K.A. (54) ile sürücü R.G., aynı araçta yolcu olarak bulunan A.G. (63), A.T. (73), M.T. (81) isimli şahıslar ve ayrıca sürücü Y.Ö. (33) ve araçta yolcu olarak bulunan O.Ö. (54), Ş.Ö. (31), Ö.T.Ö. (4) isimli kişiler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Simav Devlet Hastanesi ile Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolculardan A.G. ağır yaralı olarak kaldırıldığı Simav Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü 8 yaralı
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