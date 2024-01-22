Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı var

İzmir'den yola çıkan İ.D. yönetimindeki yolcu otobüsü, Gediz-Kütahya kara yolunun 11. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gediz belediye Başkanı Muharrem Akcadurak, yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ifade ederek, "Herhangi bir yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara her zaman yardıma hazırız" şeklinde konuştu.