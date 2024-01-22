Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı var
Giriş Tarihi: 22.1.2024 11:06 Son Güncelleme: 22.1.2024 11:10

Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı var

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yolcu yaralandı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı var

İzmir'den yola çıkan İ.D. yönetimindeki yolcu otobüsü, Gediz-Kütahya kara yolunun 11. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gediz belediye Başkanı Muharrem Akcadurak, yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ifade ederek, "Herhangi bir yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara her zaman yardıma hazırız" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | CHP'li belediyeye rüşvet operasyonunda 8 tutuklama: 8 milyar değerinde ölüm villaları...
Katil Netanyahu'dan esir takası itirafı: Hamas'ın önerisini reddettik
CHP’de fırtına öncesi sessizlik
Tam gündeme girecek oluyorum...
Siyasette “kibir”
Aynı anda 3 oyuncu çıkartılmaz
MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi
Kazandığında ders çıkarmıyor!
Son dakika haberi: Dev derbide kazanan Galatasaray! Trabzonspor farklı mağlup oldu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA