Kutlamaları kana bulamaya hazırlan DEAŞ’lılara baskın

stanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu "Bozdoğan-32" operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda Taksim'de bombalı saldırı hazırlığı yapan DEAŞ hücresi, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince deşifre edildi. 'Abbas İsa' kod adlı Suriye uyruklu K.A. (25) ve Afganistan uyruklu M.H. (29) adlı teröristlerle, bu isimlerle bağlantılı olduğu belirlenen 6 kişi seri operasyonlarla yakalandı. Beykoz'da bomba yapımında kullanılan malzemelerle ele geçirilen teröristlerin, kaldıkları adreste küçük çaplı bir sözde tatbikat yaptıkları da tespit edildi.Suriye ve Irak'ta bomba eğitimi aldığı saptanan K.A.'nın, İdlip'te "Ebu Ömer" isimli sözde DEAŞ emirinin yanında mühimmat doldurma biriminde faaliyetlerde bulunduğu, 2016 yılına kadar terör örgütünün sözde havan birliğinde yer aldığı tespit edildi. 2016'den Hatay üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan K.A.'nın 2020'de ise İstanbul'a geldiği belirlendi. K.A.'nın 4 yıldır İstanbul'un kalabalık noktalarında sansasyonel terör saldırısı planları yaptığı saptandı. K.A.'nın, kendi emrindeki terör örgütü üyelerine "Türkiye'deki imamların arkasında namaz kılınmaz" dediği de belirtildi. Afganistan uyruklu M.H.'nın ise Ocak 2024'te İran üzerinden Türkiye'ye geldiği bildirildi. Adliyeye sevk edilen K.A. ve M.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.