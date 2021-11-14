CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki, Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi çalışmaları Zonguldak'ta da başladı. Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Zonguldak 'ta kütüphanesiz okul kalmaması için çalışmalara başladı. Aldoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi çalışmalarının ilimizde de başladığını söyleyerek, "İlimizde 307 okulumuzun 157'sinde kütüphane var. 150 okulumuzda kütüphane yok. Üç meslek lisemizin okul müdürleri ile kütüphane talebinde bulunan okullara gidilerek yerinde incelemelerde bulunuldu. 3 meslek lisemizle gerekli protokoller imzalanarak çalışmalar hızla devam etmektedir" dedi.