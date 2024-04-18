Kuyu kazısında göçük: 2 ölü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde su kuyusu kazısında göçük meydana geldi, 3 işçi toprak yığını altında kaldı. İşçilerden biri kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken 2 işçi hayatını kaybetti. Olay ilçeye bağlı Kangırlı Köyü'nde meydana geldi.Su kuyusunu genişletmek için kazı yapılırken yaşanan göçükte işçiler Refik Bilgiç, Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.İşçilerden Refik Bilgiç kendi imkanlarıyla kurtulurken AFAD, AKUT ve UMKE'nin de katılımıyla yürütülen hummalı çalışmalar sonucu toprak altındaki 2 işçiden Tahir Ödemiş, 3.5 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Ancak Tahir Ödemiş kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Ekipler, diğer işçi Sefer Arslan'ın cansız bedenini de saatler sonra toprak yığını altından çıkardı.