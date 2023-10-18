Kuyulu Mescit’in yanında tarihi kilise kalıntısı bulundu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Mescidi'nin (Kuyulu Mescit) 50 metre yukarısında, Bizans döneminden kalma bir kilise kalıntısı bulundu. Tarihi kayıtlarda Rum Mahallesi olarak geçen ve bugünkü Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kalıntının bir duvarının sağlam olduğu, diğer duvarlarının tamamen yıkıldığı belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, 453 kültür varlığı ile 189 arkeolojik ve tarihi sit alanı bulunan Bilecik'te son dönemde çok sayıda arkeolojik alan tespit edildi. Son olarak İnhisar Gedikkaya Mağarası'nda, MÖ 14 bin 500 yılına tarihlenen bir adak çukuru ve çukurun merkezinden yükselen bir dikit bulunmuştu.