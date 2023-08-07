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Giriş Tarihi: 7.8.2023 13:42

Kuzenlere silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Zeytinburnu’nda işlettikleri telefoncu dükkanı önünde oturan iki kuzen Bilal ve Derviş Aslan iddiaya göre yine akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Bilal Aslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Derviş Aslan’ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Silahlı saldırıya aile büyüklerinin karar verdiği iddia edilirken Bilal Aslan’ın cenazesi dün memleketine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kuzenlere silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde dün medyana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Kuzen oldukları öğrenilen Bilal Aslan ve Derviş Aslan, işlettikleri telefoncu dükkanı önünde sohbet ettikleri sırada aralarında husumet bulunan 8 kişilik akraba grubunun silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sırasında iki kuzen ve ailesiyle birlikte yoldan geçmekte olan 8 yaşındaki A.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Bilal Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 8 yaşındaki A.K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, Derviş Aslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırının aile büyükleri tarafından alınan kararla yapıldığı iddia edildi.

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Kuzenlere silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
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