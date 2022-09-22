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Giriş Tarihi: 22.9.2022 11:11 Son Güncelleme: 22.9.2022 11:35

Kuzenlerin kavgasında bir kişi öldü

Adana’da dedikodu yüzünden aileleri küs olan 20 yaşındaki Berat Yüce, teyzesinin oğlu 17 yaşındaki H.T. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kuzenlerin kavgasında bir kişi öldü

Adana'da dedikodu yüzünden araları bozulan iki ailenin çocukları yolda karşılaştı. Teyze çocuğu olan 17 yaşındaki H.T. ile 20 yaşındaki Berat Yüce, önce tartışmaya sonra kavgaya tutuştu. Olayda H.T., tarafından kalbinden bıçaklanan Yüce, ağır yaralandı. Genç adam hastanedeki yaşam mücadelesini kaybederken H.T., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DEDİKODU YÜZÜNDEN KÜSLÜK

Olay 20 Eylül günü merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre akraba olan iki aile dedikodu yüzünden birbirine küstü. Bu ailelerin çocukları H.T. (17) ile Berat Yüce'de (20) olay günü mahallede karşılaştı. Aileler küs olduğu için teyze çocuğu olan iki kuzen birbiriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede küfürleşmeye ve kavgaya dönüştü.

HASTANEDE ÖLDÜ

Kavgada H.T. kuzenini kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Yüce çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Zanlı genç ise polis tarafından yakalandı. Yüce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yüce'nin cenazesi dün otopsinin ardından adli tıp kurumundan alınarak toprağa verildi. H.T. ise sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Kuzenlerin kavgasında bir kişi öldü
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