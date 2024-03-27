Kuzey Afrika’dan İstanbul’a çöl tozu çamur olarak yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonrasında Kuzey Afrika'dan taşınan çöl tozları İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde yağmur olarak yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), başta İstanbul olmak üzere 14 il için hem sağanak hem de toz taşınımı uyarısı gelmişti. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. Toz taşınımı nedeniyle İstanbul'da günlerdir devam eden yağmurla birlikte adeta çamur yağışı yaşandı. Gece saatlerinde de devam eden yağış sonrasında sabah kalkan İstanbullular araçlarının üzerinin çamurla kaplı olduğunu gördüler.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, bahar döneminde görülen toz taşınımının tarım için faydasına dikkati çekiyor. Ancak bahar alerjisi ve solunum rahatsızlığı olanların, bu dönemde tedbiri elden bırakmaması tavsiye ediliyor.

ALERJİSİ OLANLARA "MASKE" UYARISI YAPILDI

Uzmanlar ayrıca, toz taşınımının hava kalitesini düşürdüğüne de dikkat çekerek özellikle alerjisi olanlar ve astım gibi solunum rahatsızlığı olanların, tedbiri elden bırakmaması tavsiye edildi.

Solunum yolları sorunları: Toz partikülleri solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Özellikle ince toz partikülleri, bronşları ve akciğerleri etkileyebilir. Kronik öksürük, nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi semptomlara neden olabilir.

Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) riski: Toz taşınımı solunması, astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalıklarının gelişme riskini artırabilir. Astım semptomları alevlenebilir ve KOAH'lı kişilerde semptomlar kötüleşebilir.

Akciğer iltihabı: Toz partikülleri akciğerlerde iltihaplanmaya neden olabilir. Bu durum, akciğerlerin fonksiyonlarını etkileyebilir ve solunum zorluklarına yol açabilir.

Akciğer fibrozu:Bazı tozlar, özellikle endüstriyel tozlar ve bazı mineraller, akciğer fibrozuna neden olabilir. Bu durumda, akciğer dokusu kalınlaşır ve sertleşir, solunum yetmezliği riski artar.

Kanser riski: Bazı tozlar, özellikle asbest gibi maddeler, akciğer kanseri riskini artırabilir. Bu tür maddelere uzun süre maruz kalmak, akciğer kanseri riskini önemli ölçüde artırabilir.

Kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkiler: Araştırmalar, toz partiküllerinin kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir. Özellikle ince toz partikülleri, kalp krizi ve inme gibi kardiyovasküler hastalıkların riskini artırabilir.