Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri kitap serisine eğitimcilerden tam not

Kıbrıs Türk toplumunun kültürüne ve yaşamına büyük katkılar sunan kahramanların ilham verici hikayelerini okuyucuyla buluşturan 'Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri' kitap serisi, eğitim ilkeleri çerçevesinde değerlendirilerek çocuk ve gençlere önerildi. Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt tarafından kaleme alınan ve Yakın Doğu Üniversitesi Kültür Yayınları etiketi ile okuyucularla buluşan kitap serisinde yer alan kitaplar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuran Başoğlu tarafından akademik olarak incelenerek değerlendirildi. Başoğlu: "Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri serisinde yer alan kitaplar; model olma, temel değerleri aktarma, estetik ve hayal gücü kazandırma bakımından başarılı eserler" dedi.

HAYAL GÜCÜ KAZANDIRACAK

Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası birçok projeye katkı koyan, özellikle çocuk kitapları üzerinde çok yönlü yaptığı akademik incelemeleriyle bilinen Doç. Dr. Nuran Başoğlu, Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri Kitap serisinden övgüyle söz etti. Kitapların eğitim ilkelerine dair özellikler bakımından çocuk ve gençler için uygun biyografiler olduğunu ifade ederek, serinin 'model oluşturma, temel değerlere yer verme, estetik duyarlılık ve hayal gücü kazandırma' özellikleri ile gençler üzerinde olumlu etkiler bırakacağı tespitini yaptı.

CESARET KAZANACAKLAR

Kitapların İngilizce çevirilerinin de yapılmasını, 'okuyucu kitlesini genişletecek bir adım olarak' nitelendiren Doç. Dr. Nuran Başoğlu, "Bu seriyi okuyan gençler, bir yandan Kıbrıs Türk halkına sundukları katkılar ve başarıları ile bu örnek kişilerin yaşam öykülerini öğrenmiş olacak diğer yandan da kendilerindeki cevheri keşfedip cesaret kazanacaklardır. Yaşayan isimlere yer verilmesi bu değerlerin sahip olduğu önemin onlar hayattayken fark edilip paylaşılması bakımından ayrıca önemlidir. İncelenen kitapların okuyuculara model olma, temel değerleri aktarma, estetik ve hayal gücü kazandırma bakımından başarılı eserler oldukları görüldü. Kitaplarda yer verilen kahramanları, model olacak şekilde sunarken birlikte bireysel ve toplumsal değerleri de vurgulanıyor." diye konuştu.

KUZEY KIBRIS'IN DEĞERLERİ...

Kıbrıs Türk Toplumunun kültürüne ve yaşamına büyük katkılar sunan kahramanların ilham verici hikayelerini okuyucuyla buluşturan "Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri" serisinde bugüne kadar dört kitap okuyucularla buluştu. Serinin ilk üç kitabında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde farklı alanlarda önemli toplumsal izler bırakan duayen müzik öğretmeni Yıldan Birand, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ve Ramadan Cemil İşletmeleri'nin sahibi, iş kadını Işın Ramadan Cemil'in hayat hikayesi konu edilirken, dördüncü kitapta ünlü oyuncu Osman Alkaş'ın hikayesi aktarılmıştı.