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Giriş Tarihi: 13.11.2021 04:26

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza yapan ünlü köpek yetiştiricisinin bacağı koptu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza yapan ünlü köpek yetiştiricisinin bacağı koptu

Kuzey Marmara Otoyolu’nda lüks otomobille bariyerlere çarpan ünlü köpek yetiştiricisi Can Paksoy ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Paksoy’un bacağının koptuğu belirtildi.

Kaza, 01.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy sapağı, Çekmeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Can Paksoy'un kullandığı lüks otomobil, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer, otomobilin arkasından çıkarken sürücü otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


BACAĞI KOPAN SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Lüks otomobil içinde sıkışan Can Paksoy, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu ve bacağının koptuğu belirtildi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


ÜNLÜ KÖPEK YETİŞTİRİCİSİ

Can Paksoy'un Çekmeköy Koçullu Mahallesi'nde köpek yetiştiriciliği üzerine faaliyet gösteren işyerinin olduğu öğrenildi. İlk olarak 1990 yılında Alman Çoban Köpeği yetiştiriciliğine başlayan Paksoy'un, sonrasında tüm köpek ırklarıyla ilgili yetiştiricilik yaptığı belirtildi. Almanya, Macaristan, Bulgaristan, İtalya, Slovakya, Hollanda, Avusturya, Amerika ve Türkiye'de 100'den fazla köpek yarışmasına katıldığı, birçok televizyon ve gazeteye köpek yetiştiriciliği ile ilgili açıklamalar yaptığı ifade edildi.
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza yapan ünlü köpek yetiştiricisinin bacağı koptu
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