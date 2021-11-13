Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza yapan ünlü köpek yetiştiricisinin bacağı koptu

Can Paksoy'un Çekmeköy Koçullu Mahallesi'nde köpek yetiştiriciliği üzerine faaliyet gösteren işyerinin olduğu öğrenildi. İlk olarak 1990 yılında Alman Çoban Köpeği yetiştiriciliğine başlayan Paksoy'un, sonrasında tüm köpek ırklarıyla ilgili yetiştiricilik yaptığı belirtildi. Almanya, Macaristan, Bulgaristan, İtalya, Slovakya, Hollanda, Avusturya, Amerika ve Türkiye'de 100'den fazla köpek yarışmasına katıldığı, birçok televizyon ve gazeteye köpek yetiştiriciliği ile ilgili açıklamalar yaptığı ifade edildi.