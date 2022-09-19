KYK burs başvurusu ne zaman 2022? GSB KYK burs başvuru tarihleri 2022 – 2023 belli oldu mu?

KYK burs başvuru tarihleri 2022 - 2023 öğrencilerin sık sık sorduğu sorular arasında. Özellikle KYK kredi borçlarının silinmesi ile birlikte öğrenciler, KYK burs başvurusu ne zaman sorusuna yanıt arıyor. GSB tarafından verilen devlet bursu, bazı üniversitelerin açılmasıyla birlikte aratılır hale geldi. Peki, KYK bursu ne kadar? KYK burs başvurusu ne zaman 2022? İşte detaylar...