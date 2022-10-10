KYK burs başvurusu/kredi başvuru tarihleri hakkında araştırmalar sürüyor. Milyonlarca öğrenci gelecek son dakika açıklamasını beklerken bilindiği üzere burs imkanı karşılıksız olup kredi imkanı ise geri ödemeli oluyor. Peki; KYK başvuruları ne zaman başlayacak ve şartları neler? İşte KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2022-2023.