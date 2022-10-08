KYK başvuruları için gözler resmi açıklamada! 2022-2023 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuru tarihleri GSB tarafından duyurulacak. KYK burs başvurusunun Ekim ayında başlaması beklenirken adaylar internet üzerinden "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte KYK burs ve kredi başvuruları hakkında son bilgiler.
KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.
Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Burstan yararlanacak öğrenciler,
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.