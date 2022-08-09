KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2022 2023 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru tarihleri ne zaman?

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. GSB'den konuyla ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Genellikle kurum; burs başvurularını Ekim ayında, yurt başvurularını ise Ağustos sonu Eylül başında alıyor. Üniversiteye başlayacak olan öğrenciler YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının sonrasında devlet tarafından sağlanan ödeneğe ve yurtlara başvuruda bulunabilecek. Ağustos ve Ekim aylarında başvuruların açılması öngörülüyor. Peki KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman, KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru tarihleri ne zaman? İşte ? 2022 2023 KYK başvuruları