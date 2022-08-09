KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2022 2023 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru tarihleri ne zaman?

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. GSB'den konuyla ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Genellikle kurum; burs başvurularını Ekim ayında, yurt başvurularını ise Ağustos sonu Eylül başında alıyor. Üniversiteye başlayacak olan öğrenciler YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının sonrasında devlet tarafından sağlanan ödeneğe ve yurtlara başvuruda bulunabilecek. Ağustos ve Ekim aylarında başvuruların açılması öngörülüyor. Peki KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman, KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru tarihleri ne zaman? İşte ? 2022 2023 KYK başvuruları
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları merakla bekleniyor. E devlet üzerinden alınan başvurular sonrası sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar eğitim hayatlarında ikamet edecekleri yurtlara veya maddi desteğe kayıtlarını gerçekleştirmiş olur. Henüz KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli olmadı.
KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.
KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor. 2021 yılında ise lisansta 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.