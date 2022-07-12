KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs - kredi - yurt başvuru tarihleri 2022 için geri sayım!

KYK burs ve yurt başvuruları için gözler kurumun resmi sitesinden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Üniversiteye başlayacak olan öğrenciler YKS sonuçlarının ardından tercih yapacak ve sonrasında devlet tarafından sağlanan ödeneğe ve yurtlara başvuruda bulunabilecek. Bu noktada "KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte "KYK burs ve yurt başvuru tarihleri ile merak edilen tüm detaylar...
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları merakla bekleniyor. E devlet üzerinden alınan başvurular sonrası sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar eğitim hayatlarında ikamet edecekleri yurtlara veya maddi desteğe kayıtlarını gerçekleştirmiş olur. Henüz KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli olmadı.