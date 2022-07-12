KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs - kredi - yurt başvuru tarihleri 2022 için geri sayım!

KYK burs ve yurt başvuruları için gözler kurumun resmi sitesinden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Üniversiteye başlayacak olan öğrenciler YKS sonuçlarının ardından tercih yapacak ve sonrasında devlet tarafından sağlanan ödeneğe ve yurtlara başvuruda bulunabilecek. Bu noktada "KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte "KYK burs ve yurt başvuru tarihleri ile merak edilen tüm detaylar...