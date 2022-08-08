KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? 2022 KYK burs ve yurt başvuru tarihleri merakla bekleniyor!

Üniversite tercih maratonunda sonuç tarihine doğru adım adım ilerlerken "2022 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Genellikle kurum; burs başvurularını Ekim ayında, yurt başvurularını ise Ağustos sonu Eylül başında alıyor. Peki, Bu yıl KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte başvuru tarihleri ve tüm detaylar...
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları merakla bekleniyor. E devlet üzerinden alınan başvurular sonrası sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar eğitim hayatlarında ikamet edecekleri yurtlara veya maddi desteğe kayıtlarını gerçekleştirmiş olur. Henüz KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli olmadı.