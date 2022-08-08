KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? 2022 KYK burs ve yurt başvuru tarihleri merakla bekleniyor!

Üniversite tercih maratonunda sonuç tarihine doğru adım adım ilerlerken "2022 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Genellikle kurum; burs başvurularını Ekim ayında, yurt başvurularını ise Ağustos sonu Eylül başında alıyor. Peki, Bu yıl KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte başvuru tarihleri ve tüm detaylar...