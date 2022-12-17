KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek? 2022-2023 KYK burs/kredi ücretleri ne zaman yatmaya başlayacak?

KYK bursu ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Burs ve öğrenim kredisi sonuçları ardından ödeme tarihleri ve şekli araştırılmaya başladı. 2022-2023 KYK burs/kredi ücretleri ne zaman ödenecek, toplu mu alınacak soruları araştırılıyor. Sonuçları öğrenen üniversite öğrencileri taahhütname onayı ve ödeme işlemlerini bekleniyor. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek? İşte, detaylar…
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Bakan Kasapoğlu tarafından duyurulan sonuçlar e devlet üzerinden adayların erişimine sunuldu:
KYK BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA E DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.
İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.
TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.