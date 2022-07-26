Haberler Yaşam Haberleri KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KYK yurt ve burs başvuruları için gözler GSB’de!
Giriş Tarihi: 26.7.2022 16:20

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KYK yurt ve burs başvuruları için gözler GSB’de!

YKS tercih süreci 27 Temmuz tarihinde başlayacak ve 5 Ağustos’ta sona erecek. Milyonlarca üniversite adayı için önemli konulardan bir tanesi KYK yurt ve burs başvuruları oluyor. Yeni dönemin Eylül ayında başlayacak olması nedeniyle pek çok kişi gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan gelecek resmi açıklamalara çevirdi. Peki; KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KYK yurt ve burs başvuruları için gözler GSB’de!

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KYK yurt ve burs başvuruları için gözler GSB’de!

KYK yurt ve burs başvuruları için tarihler araştırılıyor. Milyonlarca üniversite adayı KYK burs ve yurt başvuruları için gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamalara çevirdi. Bilindiği üzere; yeni dönem her yıl Eylül ayında başlamaktadır. Peki; KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KYK yurt ve burs başvuruları için gözler GSB'de!

KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

KYK yurt ve burs başvuruları hakkında resmi tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene Eylül ayının başında alınan KYK yurt başvurularının bu yıl da Ağustos sonu/Eylül başı gibi alınması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-2023 dönemi için kredi ve burs başvurularının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ekim ayında yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır. KYK burs başvurusu e-Devlet ekranı üzerinden yapılacaktır.

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KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KYK yurt ve burs başvuruları için gözler GSB’de!
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