KYK yurt ve burs başvuruları için tarihler araştırılıyor. Milyonlarca üniversite adayı KYK burs ve yurt başvuruları için gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamalara çevirdi. Bilindiği üzere; yeni dönem her yıl Eylül ayında başlamaktadır. Peki; KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KYK yurt ve burs başvuruları için gözler GSB'de!