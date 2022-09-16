KYK yurtları ne zaman açılıyor 2022? Devlet yurtları GSB KYK ne zaman açılacak?

KYK yurtları ne zaman açılıyor sorusu vatandaşların merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılacağı vakitlere yaklaşırken birçok öğrenci, devlet yurları ne zaman açılacak 2022 sorusunu yöneltiyor. GSB KYK yurtları ne zaman açılacak sorusu hakkında bir duyuru yaptı mı bu sebeple araştırılıyor. İşte KYK yurtları hakkında merak edilen bilgiler...
KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?
KYK yurtlarına yerleşen adayların kayıt işlemleri 14 Eylül 2022 tarihinde saat 23.00'te sona erdi.
KYK yurtlarının açılış tarihi de bu sebeple öğrenciler tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bu konu hakkında bir açıklama gelmedi.
KYK YURT ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?
KYK yurt ücretleri, şehir dışında okuyacak olan üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. İşte, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi KYK yurt ücretleri hakkında son bilgiler;
Başkan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada;
"Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENECEK?
Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.
Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.
KYK YURT KAYITLARINDA İSTENİLEN BELGELER
1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinir.
• Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazi ve gazi çocukları (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),
• % 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),
• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge)
• Devlet koruması altında olan öğrenciler (Devlet koruması altında olduklarına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı)
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)
• Bakanlık tarafından yurtlarda barınmada öncelikli olacak milli sporcu belgesine sahip sporculara ilişkin belirlenen kriterleri taşıyanlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)
•Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya emekliye ayrılanların çocukları (Valilikten alınacak belge)
2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yurtta kalmaya başladıkları tarihte,
3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor). Bakanlık tarafından doğrulanamadığı takdirde yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde,
4. 18 yaşından küçükler için Veli/Vasi İzin Belgesi doldurularak yurtta kalmaya başladıkları tarihte, yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.