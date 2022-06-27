KYK yurtları ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere KYK yurtları müjdesi!

KYK yurtları 18-25 yaş arası vatandaşlara belirlenen tarihler arasında ücretsiz konaklama imkanı verecek. Şehir dışında okuyan ve okumaya aday olan binlerce öğrenci için müjde niteliğindeki bu açıklama bugünkü kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Bu gelişmenin ardından "KYK yurtları ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KYK yurtlarının ücretsiz olacağı tarihler ve detaylar...