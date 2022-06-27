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Giriş Tarihi: 27.6.2022 20:39

KYK yurtları ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere KYK yurtları müjdesi!

KYK yurtları ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere KYK yurtları müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada belirlenen tarihlerde bazı KYK yurtlarının ücretsiz konaklama sağlayacağını müjdeledi. Gençlerin seyahat edebilmesi ve üniversite kayıt dönemlerinde gittikleri şehirlerde konaklama sorununu kaldıracak açıklamanın ardından binlerce öğrenci “KYK yurtları ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Bu imkan yalnızca 18-25 yaş aralığındaki gençlere sağlanacak. Peki, KYK yurtları ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz olacak? İşte detaylar...

KYK yurtları 18-25 yaş arası vatandaşlara belirlenen tarihler arasında ücretsiz konaklama imkanı verecek. Şehir dışında okuyan ve okumaya aday olan binlerce öğrenci için müjde niteliğindeki bu açıklama bugünkü kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Bu gelişmenin ardından "KYK yurtları ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KYK yurtlarının ücretsiz olacağı tarihler ve detaylar...

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KYK YURTLARI HANGİ TARİHLERDE ÜCRETSİZ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin yaz aylarında gönül rahatlığıyla gezebilmesi için 15 Temmuz - 1 Eylül arasında 81 ildeki yurtlarımız ücretiz olarak konaklamaya açık olacaktır."

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KYK yurtları ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere KYK yurtları müjdesi!
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