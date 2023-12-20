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Giriş Tarihi: 21.12.2023

KYK yurtlarının kapasitesi 1 milyona çıkacak

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
KYK yurtlarının kapasitesi 1 milyona çıkacak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 yılı sonunda 1 milyonluk yurt kapasitesine ulaşılacağını açıkladı. Bakan Bak, "Türkiye genelinde 106 bin 500 yatak kapasiteli 96 yurdumuzun yapım çalışmaları devam etmekte. Deprem bölgesinde hızlı sonuç almak için yapısal çelik öğrenci yurdu projelerimizi başlattık. Yurtlarımızın tamamlanmasıyla 20 bin 230 kapasiteli 17 yurdumuzu öğrencilerimize kazandıracağız. 2024 sonunda 1 milyon kapasiteye ulaşacağız" dedi. 2024 yılında atılımlar yapacaklarını kaydeden Bak, "Toplumumuzun tümünün gelişimini ve hareketini sağlamak amacıyla 2024 yılını Hareketlilik Yılı ilan ediyoruz. Bu yıl başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'si yurtlarımıza yerleşti. Depremden etkilenen öğrencilerimizin tümünü öncelikli gruba dâhil ettik" dedi.

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KYK yurtlarının kapasitesi 1 milyona çıkacak
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