Lacivert’ın Nisan sayısı raflarda

LACIVERT Dergisi 89'uncu sayısında "Dindarlık- Din ne söylüyor, insanlar ne anlıyor?" dosyasıyla raflarda yerini aldı. Dindarlık dosyasında Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ile "Allah insandan görülür, O'na insandan ulaşılır" başlığıyla dinin en asli manasını, gayesini, hedefini ve bunu gerçekleştirme yolunu anlatan bir röportaj yer alıyor. Bu sayıda Mustafa Akar, Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli!" isimli kitabını "Burası neden çok önemli?" başlığıyla kısaca özetleyerek kitabın anlatmak istediklerini aktarıyor.