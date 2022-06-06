Adana'da korkunç cinayet! Tartıştığı arkadaşını "Lan" dediği için öldürüldü

Adana'da 15 gün önce Tuncay Yalpu'yu (37) silahla 3 yerinden vurarak öldürdüğü ileri sürülen 22 yaşındaki H.D. ile olay anında yanında bulunan N.C.K. (23) yakalandı. Katil zanlısının cinayeti çocukluk arkadaşı Tuncay Yalpu'yla sohbet ederken kendisine "Lan" diye hitap etmesi yüzünden çıkan tartışma sonucu silahla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D. ile N.C.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÖNCE DARP ETTİ SONRA VURDU

Olay, 20 Mayıs günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncay Yalpu, arkadaşları H.D. ile N.C.K.'ı görünce sohbet etmek için yanlarına gitti. Bir süre sohbet eden arkadaşlardan Tuncay Yalpu, H.D.'ye "Lan!" diye hitap edince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavga etmeye başlayan iki arkadaştan H.D., Yalpu'yu darp etmeye başladı. Fırsat bulan Tuncay Yalpu, koşarak kaçmaya çalışırken, 2 arkadaş yakalamak için peşinden gitti. H.D., ara sokakta yeniden karşı karşıya geldiği Yalpu'yu üzerinde taşıdığı tabancayla bacaklarından ve kasığından vurup, motosikletle kaçtı.

2 GÜN SONRA HASTANEDE ÖLDÜ

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Tuncay Yalpu, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yalpu, 22 Mayıs gecesi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yalpu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, katil zanlısı H.D. ile N.C.K. Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bir apartman dairesi kiraladıklarını ve burada saklandıklarını tespit etti.

"ÇOCUKLUK ARKADAŞIM"

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheli gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden N.C.K, Yalpu'yu arkadaşı H.D.nin yaraladığını öne sürdü. Katil zanlısı H.D. ise, Tuncay Yalpu'nun çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Olay günü Tuncay yanımıza geldi ve N. ile tartışmaya başladı. Araya girmeye çalışınca bana 'Sen karışma lan' dedi. Ben de düzgün konuşmasını söyledim ve tartışma büyüdü. Aramızda arbede çıktı ve birbirimize yumruk attık. Tuncay kaçmaya başlayınca peşinden koştum. Bir evin duvarından atladığı sırada önüne çıktım ve belimden çıkardığım iki tabancayla Tuncay'ı vurup, motosikletle kaçtım" dedi. 2 şüpheli tutuklandı.