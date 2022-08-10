Langya virüsü nedir? Çin’de ortaya çıkan Langya virüsü bulaşıcı mı, belirtileri neler, ölümcül mü?

LANGYA VİRÜSÜ BULAŞICI MI, NASIL BULAŞIYOR?

Nipah virüsüyle aynı aileden olan Langya virüsü, damlacık yoluyla insana geçiyor. Hayvandan insana geçen virüs, en çok kır farelerinden geçiyor. Aynı zamanda köpek ve keçilerde de virüs olduğu tespit edildi.

Hala virüsün insandan insana nasıl geçtiğine dair araştırmalar devam ediyor. Hastalığa sahip 35 vatandaşın çiftçi olduğunu, diğer hastalarınsa fabrika işçileri olduğu belirtildi. Hastaların bazılarının yakın aile çevresinden olması, insandan insana geçme ihtimalini kuvvetlendirse de henüz kesin bir kanıt ortaya koyulamadı.