Langya virüsü nedir? Çin’de ortaya çıkan Langya virüsü bulaşıcı mı, belirtileri neler, ölümcül mü?

Langya virüsünün Çin'de 30 kişiden fazla kişide görünmesiyle birlikte bilim insanları harekete geçti. Koronavirüs pandemisi henüz bitmeden maymun çiçeği kapımıza geçtiğimiz ay geldi. İstanbul'da görülen zika vürüsü sonrası şimdi de Langya virüsü ortaya çıktı. Vatandaşlar da Langya virüsü nedir, bulaşıcı mı sorusunu yöneltiyor. Bilim insanları, Langya virüsü belirtileri ve nasıl bulaşır sorularına yanıt verdi. Peki, Langya virüsü nedir? Langya virüsü bulaşıcı mı, nasıl bulaşır, hangi hayvandan? İşte detaylar!
LANGYA VİRÜSÜ NEDİR?
Koronavirüsü salgını Çin'de çıkmışken yeni bir hastalık daha dibimize kadar geldi. Dünya çapında 6 milyon kişi koronavirüs sebebiyle 2 yılda hayatını kaybetmişken, Langya virüsü tehdidi dünyanın kapısında.
İlk defa 2018 yılında Çin'in Henan ve Shandong eyaletlerinde görülen Langya virüsü (LayV), bilmi insanları tarafından bu hafta adı ve teşhisi kondu.
Langya virüsü genel olarak hayvandan insana geçmekte. Bulaşıcı olan Langya virüsünün en çok kır faresinden bulaştığı belirtildi. Bilim insanları, asıl kaynağın kır faresi olabileceği üzerinde duruyor. Virüse yakalanan birçok insanda şiddetli ateşlenme görüldüğü belirtildi.
Langya, hayvandan insana geçen virüslerden Hendra ve Nipah ile yakınlığa sahip. İki hastalık da yüksek ölüm riskine sahip olduğu belirtiliyor.
LANGYA VİRÜSÜ BULAŞICI MI, NASIL BULAŞIYOR?
Nipah virüsüyle aynı aileden olan Langya virüsü, damlacık yoluyla insana geçiyor. Hayvandan insana geçen virüs, en çok kır farelerinden geçiyor. Aynı zamanda köpek ve keçilerde de virüs olduğu tespit edildi.
Hala virüsün insandan insana nasıl geçtiğine dair araştırmalar devam ediyor. Hastalığa sahip 35 vatandaşın çiftçi olduğunu, diğer hastalarınsa fabrika işçileri olduğu belirtildi. Hastaların bazılarının yakın aile çevresinden olması, insandan insana geçme ihtimalini kuvvetlendirse de henüz kesin bir kanıt ortaya koyulamadı.
LANGYA VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?
LayV virüsüne sahip olup ölen insanlar şu anda bulunmuyor. Uzmanlar, henüz ölümcül olmadığını ve paniğe gerek duyulmadığını bildirdi.