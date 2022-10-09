Lastiği patlayan araç kayalıklara uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Karadeniz Sahil Yolu'nun Yalıboyu mevkiinde meydana gelen kazada, Rize'den Trabzon istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen hafif ticari aracın lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan tretuvara çarparak deniz kenarındaki kayalıklara uçtu.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve Polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta bulunan 17 yaşındaki Salih Mukul'un hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada yaralanan araç sürücüsü ile Serhat ve İlyas Hasanoğlu kardeşler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili incelemesi sürüyor.