Haberler Yaşam Haberleri Lastiği patlayan araç kayalıklara uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 9.10.2022 10:51 Son Güncelleme: 9.10.2022 11:05

Lastiği patlayan araç kayalıklara uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde, lastiği patlayan araç sürücünün kontrolünden çıkarak deniz kenarındaki kayalıklara uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Lastiği patlayan araç kayalıklara uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Karadeniz Sahil Yolu'nun Yalıboyu mevkiinde meydana gelen kazada, Rize'den Trabzon istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen hafif ticari aracın lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan tretuvara çarparak deniz kenarındaki kayalıklara uçtu.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve Polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta bulunan 17 yaşındaki Salih Mukul'un hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada yaralanan araç sürücüsü ile Serhat ve İlyas Hasanoğlu kardeşler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama! Putin'den ilk hamle geldi
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinde derin çatlak!
Alevi kanaat önderlerinden Başkan Erdoğan'a teşekkür! "Cumhuriyet tarihinin en büyük adımıdır"
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: 2022 Sözleşmeliye ve taşerona kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?
AÇIKLAMA GELDİ: AKBANK uygulamasına neden erişilemiyor, telefon uygulaması çöktü mü? Akbank müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır, sorun ne zaman düzelecek?
AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı? MEB ile Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022 - 2023 sınav tarihleri
Savcıdan skandal talimat! Başkan Erdoğan'ı UYAP sistemine eklemek istemiş
Kraliyet Ailesi’nde ‘yasak aşk’ krizi: Yengesine aşık oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Lastiği patlayan araç kayalıklara uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA