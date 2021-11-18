Lastiği patlayıp, devrilen TIR alev aldı; ağabey- kardeş yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Ankara- Niğde yolunda, Aksaray'ın Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Hatay'dan İstanbul'a ayakkabı taşıyan İsmail Kılınç yönetimindeki 34 GRU 31 plakalı TIR'ın lastiği patladı. Kontrolden çıkan TIR, devrilerek yaklaşık 5 metre sürüklenip, alev aldı. Kazada yaralanan sürücü Kılınç ve ağabeyi İbrahim Kılınç, araçtan kendileri çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler de araçlarını durdurup, yaralılara yardım etti. Kılınç kardeşler, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu, vücutlarının bazı yerlerinde ise kırıklar oluştuğu öğrenildi.



Öte yandan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. TIR'ın alev aldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.