Lastikçi dünür dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde dünürler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan Fatma İ., Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşayan Can İ.'ye 2 ay önce kaçarak evlendi. Fatma İ.'nin evlendikten sonra şiddet gördüğü iddiasıyla yardım istemesi üzerine babası Abdullah K., amcası Ferman K. ve kardeşi Murat K. dünürleri Gürcan İ. ile konuşmak için Bekilli'deki sanayi sitesinde işlettiği oto lastikçisine gitti. İddiaya göre, Abdullah K.'nın bu sırada işyerine gelen damadı Can İ.'ye tokat atması üzerine Gürcan İ., silahını çekip kurşun yağdırdı. Abdullah K. hayatını kaybederken yaralanan Ferman K. ve Murat K., Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.