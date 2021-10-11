Latmos’ta tel ayakkabılarla farkındalık

Antik adı Latmos olan Beşparmak Dağlarının güney eteklerinde, Milas Kapıkırı Mahallesinde, ay ışığının en güzel izlendiği Bafa Gölü kenarındaki Heraklia Antik Kentindeki Latmos dağında, yapılan etkinliğe Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Uluslararası Resim ve Enstalasyon sanatçısı Ahmet Dilek, ADÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Songül Aslan Karakul, görüntü yönetmeni Ahmet Dilek, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri Bahattin Sürücü ve Hakan Bahçelioğlu katıldı. Binlerce yıllık uygarlıkların izleri taşıyan Latmos bölgesinin tanıtılması ve farkındalık yaratılmasına katkı sunacak sanatsal çalışma 2 gün devam etti. Aydın ve Muğla İl Kültür Müdürlüklerinden alınan izinlerle gerçekleştirilen çalışmalara, Kapıkırı ve Herakleia'yı gezmeye gelen yerli yabancı turistler de büyük ilgi gösterdi.



TEL AYAKKABILARLA KÜRESEL HAREKETLİLİK



Turistler ilk kez böyle bir sanatsal yaklaşımla karşılaştıklarını ve bu çalışmaları kendi ülkelerinde de yaymak istediklerini, kendilerinin de telden birer ayakkabı yaparak gönderebileceklerini söyledi.



Ahmet Dilek, "Tel ayakkabılarla küresel hareketliliği anlatıyoruz. Küresel hareketlilik; dünyada şu an olan savaşlar, mülteci akınları, göçmenlerin denizlerden ya da nehirlerden geçip, orada boğulanlar, ya da kurtulmak için kayalıklara tırmananlar, kendi hayatlarını yeniden yeşertebilmek için böyle yüksek kayalara tırmanıp karaya ulaşmalarının çabasını anlatmaya ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda küresel iklim değişikliğinin de göçlere neden olduğu ve ileride en büyük sorunların başında su olacağını, susuzluk ve tarımda yaşanacak sıkıntılar nedeniyle büyük göçler yaşanabileceğini düşünüyoruz. İlk mekan olarak Latmos bölgesini seçtik. Çünkü tarihte yine savaş olaylarından kaçan insanlar, bu bölgeye sığınmışlar. Buradaki arazi yapısı kaçan insanları saklanmalarına ve gizlenmelerine elverişli olanaklar sunmuş. Aynı zamanda Latmos'ta 8 bin yıl öncesinde çizilen resimlerin anlatmak istediği konular çok önemli. Resimlerde eşlerin birbirine olan sevgileri, düğün törenleri, ilkbahar şenlikleri gibi mutluluğu yansıtan çizimlerin olması, Latmos'u bu yönden dünyada özgün bir yer haline getiriyor. Biz de eskiyle günümüz dünyası arasında bir bağlantı kurmak istedik. Aynı zamanda bu bölgenin tanıtılmasına katkımız olmasını arzuladık. Yapılan her ayakkabıyı bir kişi kendi düşüncesi ve yaratıcılığıyla üretiyor. Bu kişiler birbirini tanımayan ve farklı şehir ve ülkelerden projeye destek veren kişiler. Tel ayakkabıları dünyanın farklı ülkelerinde ve bienallerinde sergilemeyi düşünüyoruz. Adnan Menderes Üniversitesi'nden Doç. Dr. Songül Aslan Karakul ve sivil toplum örgütü EKODOSD iş birliğiyle çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.



HEM SANATSAL HEM BİLİMSEL



Doç. Dr. Songül Aslan Karakul "Bu hem sanatsal hem bilimsel bir etkinliktir. Bilimsel yanını biz üstlendik. Etkinliğin küratörlüğünü yapıyorum. Burada sosyal bir deney, etkileşim deneyi yapmayı amaçladık. Birçok okulda ve TÜBİTAK 4005 projesi olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikte katılımcıların yapmış oldukları ayakkabı iskeletlerini toplayarak, Türkiye'yi baz alıp, dünyadan da birçok parçayı toplayıp, aslında evrensel bir bütünü oluşturmayı hedefledik.



Çünkü yaşam bir bütün ve her şey birbirine bağlı, biz de bütünün parçaları olarak ne kadar önemli bir işlevimiz olduğunun farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz.



Bugün de çalışmayı Latmos'ta başlattık. Latmos'ta bulunan 8 bin yıl öncesi mutluluk ve barış izlerini bugünle birleştirip geleceğe taşınmasını ve emanet olarak ulaşmasını istiyoruz." diye konuştu.