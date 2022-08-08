Brezilyalı Jiu Jitsu efsanesi Leandro Lo gece kulübünde öldürüldü! Leandro Lo kimdir, neden öldü?

LEANDRO LO NEDEN ÖLDÜ?

Brezilyalı Leandro Lo, Sao Paulo'da bir gece kulübünde başından vurularak öldürüldü. 33 yaşındaki sporcunun görevde olmayan bir polis memuru tarafından başından vuruldu. Polis memuru Henrique Velozo gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, arkadaşlarıyla konser için Clube Siria adlı gece kulübüne giden ikili arasında tarıtşma çıktı ve Velozo Lo'yu cam şişeyle vurmakla tehdit etti. Lo, Velozo'yu etkisiz hale getirip ona gitmesini istedi. Velozo da silahını çıkarıp Lo'yu alnından vurdu.