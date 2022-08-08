Brezilyalı Jiu Jitsu efsanesi Leandro Lo gece kulübünde öldürüldü! Leandro Lo kimdir, neden öldü?

Brezilaylı Jiu Jitsu efsanesi Leandro Lo, dün gece itibariyle hayatını kaybetti. Doktorları 33 yaşındaki sporcunun beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkladı. Böylece birçok sporsever Leandro Lo kimdir sorusunu yöneltiyor. Çok genç yaşta ölen sporcu için Leandro LO neden öldü sorusu sıklıkla soruldu. Peki, Leandro Lo neden öldü? İşte detaylar!
LEANDRO LO KİMDİR?
11 Mayıs 1989 tarihinde doğan Brezilyalı Leandro Lo, 8 defa Jiu Jitsu şampiyonudur. Dünya Kupasını da kazanmıştır. 2011 – 2013 yılları arasında Copa Podio'da yenilmeden kazanma serisine sahiptir. Siyah kuşağa sahiptir. Savunma tekniği kendisine özgüdür. 2022 Kaliforniya'da gerçekleşen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya sahibi oldu.
LEANDRO LO NEDEN ÖLDÜ?
Brezilyalı Leandro Lo, Sao Paulo'da bir gece kulübünde başından vurularak öldürüldü. 33 yaşındaki sporcunun görevde olmayan bir polis memuru tarafından başından vuruldu. Polis memuru Henrique Velozo gözaltına alındı.
Görgü tanıkları, arkadaşlarıyla konser için Clube Siria adlı gece kulübüne giden ikili arasında tarıtşma çıktı ve Velozo Lo'yu cam şişeyle vurmakla tehdit etti. Lo, Velozo'yu etkisiz hale getirip ona gitmesini istedi. Velozo da silahını çıkarıp Lo'yu alnından vurdu.