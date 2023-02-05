Haberler Yaşam Haberleri Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa" tablosunda resmettiği "Mona Lisa"yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Giriş Tarihi: 5.2.2023 23:25 Son Güncelleme: 5.2.2023 23:27

Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa" tablosunda resmettiği "Mona Lisa"yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 5 Şubat 2023 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa" tablosunda resmettiği "Mona Lisa"yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa" tablosunda resmettiği "Mona Lisa"yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa tablosunda resmettiği Mona Lisayla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (5 Şubat 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa" tablosunda resmettiği "Mona Lisa"yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (5 ŞUBAT 2023)

ATV ile 5 Şubat Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa" tablosunda resmettiği "Mona Lisa"yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A- Elleri iki yandadır
B- Elleri görünmez
C- Sağ eli, sol elinin üzerindedir (CEVAP)
D- Sol eli, sağ elinin üzerindedir


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Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa" tablosunda resmettiği "Mona Lisa"yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
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