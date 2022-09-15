Leonardo Dicaprio Gigi Hadid sevgili mi, ikili birlikte mi? Dicaprio ile sevgili olduğu iddia edilen Gigi Hadid kaç yaşında?

GIGI HADID İÇİN YAŞ KURALINI YAKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Şu zamana kadar 25 yaş üstü kadınlarla birlikte olmayan Dicaprio, 27 yaşındaki Gigi Hadid için bu kuralı yıktığı düşünülüyor. Daha önce Gisele Bünchen ve Bar Rafaeli gibi mankenleri de 25 yaşına gelmeden bıraktı.