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Giriş Tarihi: 15.9.2022 08:30

Leonardo Dicaprio Gigi Hadid sevgili mi, ikili birlikte mi? Dicaprio ile sevgili olduğu iddia edilen Gigi Hadid kaç yaşında?

Dicaprio, bilindiği üzere 25 yaşına basan bütün sevgililerinden ayrılıyor. En son 25 yaşından gün alan Camila Morrone ile 4 yıllık ilişkisine son vermişti. Son gelen iddialar ise gündeme bomba gibi düştü. İddiaları görenler, Leonardo Dicaprio Gigi Hadid ile sevgili mi sorusunu yöneltiyor. Dicaprio’nun sevgilisi olunca haliyle Gigi Hadid kaç yaşında sorusu da yanıt arıyor. Peki, Dicaprio Gigi Hadid sevgili mi, birlikteler mi? İşte detaylar…

Leonardo Dicaprio Gigi Hadid sevgili mi, ikili birlikte mi? Dicaprio ile sevgili olduğu iddia edilen Gigi Hadid kaç yaşında?

Dicaprio ile Gigi Hadid sevgili mi sorusu, bir süre daha dillerde duracak. Camila Morrone ile yeni ayrılan ünlü aktör, model Gigi Hadid ile sevgili iddiaları gündemi sarstı. 25 yaş takıntısından dolayı birçok kişi, Gigi Hadid kaç yaşında sorusunu yöneltiyor. Peki, Leonardo Dicaprio Gigi Hadid ile sevgili mi? İşte detaylar...

DICAPRIO İLE GIGI HADID SEVGİLİ Mİ?

Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Dicaprio'nun 25 yaş takıntısı biliniyor. Yakın zamanda Camila Morrone ile 4 yıllık ilişkisine son veren Dicaprio, şimdiden başka limanlara yelken açmış benziyor.

Gelen son bilgiler arasında, Dicaprio'nun Gigi Hadid ile sevgili olduğu konuşuluyor.

YAKIN ANLARI KAMERALARA YANSIDI

İkili arasında yaşanan aşk haberleri bir süredir ayyuktayken, en son çıkan fotoğraflar bunu tescilleyecek noktaya geldi. New York'ta bir partiye katılan ikili, birbirleriyle yakınlaşıp sohbet ederken görüntülendiler.

GIGI HADID İÇİN YAŞ KURALINI YAKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Şu zamana kadar 25 yaş üstü kadınlarla birlikte olmayan Dicaprio, 27 yaşındaki Gigi Hadid için bu kuralı yıktığı düşünülüyor. Daha önce Gisele Bünchen ve Bar Rafaeli gibi mankenleri de 25 yaşına gelmeden bıraktı.

GIGI HADID KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Jelena Noura "Gigi" Hadid Filistin asıllı Amerikalı model ve oyuncudur. Hadid, 23 Nisan 1995 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu. Filistinli Mohamed Hadid ve Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Hadid'in kızıdır. Bella ve Anwar adında iki küçük kardeşi vardır. Modellik yapmaktadır.

23 Nisan 1995 doğumludur ve 27 yaşındadır.

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Leonardo Dicaprio Gigi Hadid sevgili mi, ikili birlikte mi? Dicaprio ile sevgili olduğu iddia edilen Gigi Hadid kaç yaşında?
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