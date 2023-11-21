Levent TÜZEMEN: Sınır tanımayan başkan

Osmanlı'nın ilk başkenti olan "Kadim Şehir" Bursa müthişbir değişim ve gelişim yaşıyor. Tarihi dokusuyla ve ülke ekonomisine kattığı değerle parlayan Bursa, şu anda Türkiye'nin 4'üncü büyük şehri. Gözle görülen değişimde Başkan Alinur Aktaş'ın dokunuşları net olarak göze çarpıyor. Sınır tanımayan doktorlar gibi çalışkanlığıyla, vizyonuyla ve projeleriyle Başkan Alinur Aktaş'ı "Sınır Tanımayan Başkan" olarak tanımlıyorum. Bursa'yı modern bir şehir haline getiren Aktaş, kentsel dönüşümü vatandaşla anlaşarak yapıyor ve kimseyi mağdur etmiyor. Dönüşüm sürecinde Hanlar Bölgesi projesi hayranlık yaratırken keşmekeşlikten arındırılıp eski tarihi dokusuna kavuşacak hale gelmeye başlamış. Pirinç Han, İpek Han veHavlucular Çarşısı meydanları yapılan düzenlemeyle göz kamaştırıyor. KozaHan sadece Bursalılar'ın değil şehri ziyarete gelenlerin de akınına uğruyor. UluCami tüm heybetiyle Bursa'yı kucaklıyor. İki günlük ziyaretimiz boyunca Alinur Başkan bizleri hiç yalnız bırakmadı ve tüm projelerini ayrıntılarına kadar anlattı. Türk İslam Eserleri Müzesi Osmanlı dönemine ışık tutuyor. Özellikle Osman bey döneminde çıkarılan ilk para ve altın sikkeler tarihi canlandırıyor Zindan Kapı müzesinde bulunan "Kanlı Kuyu" ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tarihi dokusuna yeniden kavuşan Mevlihane'de "Semazen" gösterileri ile sohbetler dikkat çekiyor. Bursa'nın trafiği de çok rahatlamış. Çünkü akıllı kavşak modeline geçilmiş. Yapılan yollar ve köprüler trafiği azaltmış. Günde 4 saatuyuyan Alinur Aktaş başkan çalışıyor, Bursa şehri ışıl ışıl parlıyor.