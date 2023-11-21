Levent TÜZEMEN: Sınır tanımayan başkan

Osmanlı'nın ilk başkenti olan "Kadim Şehir" Bursayaşıyor. Tarihi dokusuyla ve ülke ekonomisine kattığı değerle parlayan Bursa, şu anda Türkiye'nin 4'üncü büyük şehri. Gözle görülen değişimde'ın dokunuşları net olarak göze çarpıyor. Sınır tanımayan doktorlar gibi çalışkanlığıyla, vizyonuyla ve projeleriyle Başkan Alinur Aktaş'ı "" olarak tanımlıyorum. Bursa'yı modern bir şehir haline getiren Aktaş, kentsel dönüşümü vatandaşla anlaşarak yapıyor ve kimseyi mağdur etmiyor. Dönüşüm sürecindeprojesi hayranlık yaratırken keşmekeşlikten arındırılıp eski tarihi dokusuna kavuşacak hale gelmeye başlamış.meydanları yapılan düzenlemeyle göz kamaştırıyor.sadece Bursalılar'ın değil şehri ziyarete gelenlerin de akınına uğruyor.tüm heybetiyle Bursa'yı kucaklıyor. İki günlük ziyaretimiz boyunca Alinur Başkan bizleri hiç yalnız bırakmadı ve tüm projelerini ayrıntılarına kadar anlattı.Osmanlı dönemine ışık tutuyor. Özellikle Osman bey döneminde çıkarılan ilk para ve altın sikkeler tarihi canlandırıyormüzesinde bulunan "Kanlı Kuyu" ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tarihi dokusuna yeniden kavuşan'de "Semazen" gösterileri ile sohbetler dikkat çekiyor. Bursa'nın trafiği de çok rahatlamış. Çünkü akıllı kavşak modeline geçilmiş. Yapılan yollar ve köprüler trafiği azaltmış.Bursa şehri ışıl ışıl parlıyor.