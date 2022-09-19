Haberler Yaşam Haberleri LGBTİ’ye destek Tweeti atan Aleyna Tilki’nin konseri iptal edildi
Giriş Tarihi: 19.9.2022 09:50

LGBTİ’ye destek Tweeti atan Aleyna Tilki’nin konseri iptal edildi

LGBT dayatmasına karşı Saraçhanede düzenlenen 'Büyük Aile Yürüyüşü' ile sosyal medya hesabından ilgili LGBT’yi destekleyen tweet atan Aleyna Tilki’nin Çorum’un Osmancık İlçesi’nde vereceği konser iptal edildi. Osmancık Belediyesi’nin akşam saatlerinde konserin iptal edildiği yönünde yaptığı açıklamaya sosyal medyada destek yorumları yağdı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
LGBTİ’ye destek Tweeti atan Aleyna Tilki’nin konseri iptal edildi

LGBT dayatmasından ve eşcinsellikten toplumu ve çocuklarını korumak isteyenlerin 'Büyük Aile Yürüyüşü' adı altında gerçekleştirdiği eyleme sosyal medyadan tepki gösteren popçu Aleyna Tilki, tepkilerin hedefi oldu. İlk olarak Çorum'un Osmancık Belediyesi Osmancık 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne olacak olan Aleyna Tilki'nin konserini iptal etti.

BELEDİYEYE DESTEK MESAJLARI YAĞDI

LGBT savunuculuğuna soyunan Aleyna Tilki'nin attığı tweetin ardından 24 Eylül'deki konserini iptal eden Osmancık Belediyesi'nin kararına sosyal medya destek mesajları yağdı.

Büşra Vera adlı sosyal medya kullanıcısı; "Açık kapalıya saygımız var ama kültürümüze ters düşen bir hayat tarzına karşıyız" paylaşımı yaparken, Mustafa Çalışkan adlı kullanıcı ise ; "Takdire şayan bir karar. Sanatçı önce sanatçı olduğunu asla unutmamalı. Değerini bilmiyorsa o kadar değer görür" yorumunda bulundu.

İPTAL SEBEBİ "KÜLTÜRÜMÜZLE BAĞDAŞMAYAN AÇIKLAMASI"

Aleyna Tilki'nin LGBT'ye destek paylaşımının ardından Osmancık Belediyesi'nin sosyal medya hesabından açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Belediyemizce Osmancık pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali, 16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir. Festival kapsamında 'halk konseri' ve 'gençlik konseri' olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle gençlik konserine şarkıcı Aleyna Tilki davet edilmiştir. İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı, sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki'nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları, halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser, bugün itibariyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

"TENSEL DÜNYAMIZI PROTESTO, DOĞAYA AYKIRI"

İstanbul Saraçhanedeki "LGBT Dayatmasına Karşı Büyük Aile Yürüyüşü" ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Aleyna tilki tweetinde şu ifadelere yer vermişti; "LGBTİ artı karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç"

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LGBTİ’ye destek Tweeti atan Aleyna Tilki’nin konseri iptal edildi
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