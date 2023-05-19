LGS öncesi ‘dijital detoks’ tavsiyesi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran'da yapılacak. Doç. Dr. Tunay Kamer, öğrencilere şu önerilerde bulundu.Örnek sorulara ve deneme sınavlarına bu dönem daha çok ağırlık verilmesi yararlı olabilir. Önemli olan çok değil, kaliteli ve uygun stratejilere göre çalışmak. İnsan beyninin odaklanma süresi 40 dakika. Çalışırken mutlaka ara verilmeli ve hareket edilmeli.Son iki haftada 'dijital detoks' tavsiye ediyorum. Dijital oyunlara ve sosyal medyaya hiç girmemek zihinlerin daha sade olmasını ve öğrenilenlerin pekişmesini sağlayacaktır.