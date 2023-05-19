Haberler Yaşam Haberleri LGS öncesi ‘dijital detoks’ tavsiyesi
Giriş Tarihi: 20.5.2023

LGS öncesi ‘dijital detoks’ tavsiyesi

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
LGS öncesi ‘dijital detoks’ tavsiyesi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran'da yapılacak. Doç. Dr. Tunay Kamer, öğrencilere şu önerilerde bulundu.
Örnek sorulara ve deneme sınavlarına bu dönem daha çok ağırlık verilmesi yararlı olabilir. Önemli olan çok değil, kaliteli ve uygun stratejilere göre çalışmak. İnsan beyninin odaklanma süresi 40 dakika. Çalışırken mutlaka ara verilmeli ve hareket edilmeli.
Son iki haftada 'dijital detoks' tavsiye ediyorum. Dijital oyunlara ve sosyal medyaya hiç girmemek zihinlerin daha sade olmasını ve öğrenilenlerin pekişmesini sağlayacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi! Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama
CHP'li Başkan depremzedelere kin kustu: Beter olun, aç ölün, pisliğinizde boğulun...
Ekşi Sözlük'ün deprem hassasiyeti seçime kadarmış! CHP kaybedince başlığı kaldırdılar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs vurgusu: Batı değil, Türkiye ne isterse onu yaparız
SON DAKİKA | Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak
Son dakika: Başkan Erdoğan, Sinan Oğan ile görüştü
SON DAKİKA! İşte kirli CHP-HDP ittifakının geldiği son nokta: Alçak provokasyon pazarı karıştırdı! "Şehit verdiyseniz bana mı verdiniz?"
Son dakika: YSK resmi cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıkladı
Kadir Albayrak'dan bir skandal daha
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
LGS öncesi ‘dijital detoks’ tavsiyesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA