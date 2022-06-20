Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında belirtilen tarihlerde alınan LGS tercihlerinin bu yıl ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 8.sınıfların katılım gösterdiği Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrası adayların sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden öğrenebilecek. Sözel ve sayısal testlere yönelik yapılacak değerlendirme aşamalarının ardından lise sınav sonucu açıklanacak olup sonrasındaki süreçte ise LGS tercih işlemleri yer alıyor olacak. Peki; LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte güncel bilgiler.
LGS TERCİHLERİ 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS tercih tarihleri ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz sene 2021'de LGS tercih tarihleri 5-16 Temmuz 2021 olarak belirlenmişti. Bu tarihler baz alındığında LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercih işlemlerinin de Temmuz ayının ilk haftası başlaması öngörülüyor.
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.