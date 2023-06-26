LGS Türkiye şampiyonundan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’e ziyaret

Eğitimci ve ev hanımı ailenin tek çocukları olan Feyza İklil Gültekin sadece ailesinin değil Erzincan'ında gururu oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamında gerçekleştirilen ziyarete öğrencinin yanı sıra ailesi ve Şube Müdürü Hasan Güneş'te eşlik etti.

Öğrencimiz Feyza İklil Gültekin'in ziyaretinden mutluluk duyduğunu ve Erzincan'ın gururu olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdür vekili Murat Demir, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de bir Türkiye Şampiyonu çıkardık. Bunun için oldukça gururlu ve mutluyuz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz sayesinde zirve yarışında olduğumuzu bu sene de gösterdik. LGS sınavında tam puan ile Türkiye birincisi olarak göğsümüzü kabartan öğrencimizi, öğretmenlerimizi ve ailesini kutluyorum. Başarı gösteren tüm evlatlarımızın vatanına ve milletine hayırlı birer birey olmalarını diliyorum" dedi.

Her baba gibi başarılı olan çocukları için yaşadıkları gururu kendisinin de yaşadığını belirten eğitimci olan baba Yavuz Gültekin, Sonuçlar açıklandıktan sonra Erzincan'da tam puan alan tek kızlarının olduğunu öğrendikten sonra öğretmen ve aile yakınlarından çok arayan olduğunu ve tebrik ettiklerini söyledi. Kızlarının Erzincan Fen Lisesini tercih edeceğini Erzincan dışında okumak istemediğini belirterek, İl Milli Eğitim Müdürüne, Milli Eğitim camiasına, öğretmenlerine ve kızına teşekkür etti.

Özellikle son 10 ay içerisinde çok sıkı çalıştığını sınıf öğretmeni ve aynı zaman da rehber öğretmeninin destekleri ile çalıştığını hedefinin Fen Lisesinde okumak ve lisede de başarılı olarak üniversiteyi derece ile kazanmak olduğunu söyleyen 500 tam puan alan Feyza İklil Gültekin, Hedefim çocuk doktoru olmak" dedi.

Gösterdiği başarıdan dolayı ödüllendirilen Feyza İklil Gültekin, İl Milli Eğitim Müdürü vekili Murat Demir'e ve kendisinin bu başarısında pay sahibi olan öğretmenlerine teşekkür etti. Sınava hazırlık sürecinde çok çalıştığını söyleyen Gültekin, özellikle sınıf öğretmeninin ailesinin ve öğretmenlerinin bu konuda kendisini sürekli desteklediğini belirtti.