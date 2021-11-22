Haberler Yaşam Haberleri Likya Yolu'nda korku dolu anlar: 6 saat sürdü!
Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:20

Likya Yolu'nda korku dolu anlar: 6 saat sürdü!

DHA
Likya Yolu’nda korku dolu anlar: 6 saat sürdü!

Antalya Kemer'deki, Likya Yolu'nda rotalarını kaybedip, sarp ve kayalık alanda mahsur kalan Sena Feyza Güzel (22) ile arkadaşı Seyit Tutkuncan Bozkurt (27), 6 saat sonra jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Likya Yolu'nda yürürken rotalarını kaybeden arkadaşlar Sena Feyza Güzel ile Seyit Tutkuncan Bozkurt, dün saat 15.00 sıralarında, Beldibi Mahallesi Gökkaya mevkisinde sarp ve kayalık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı timleri, arama çalışması başlattı. Ekiplerin 6 saatlik arama-kurtarma çalışması sonrası 2 arkadaşa ulaşıldı. Alanın sarp ve kayalık olmasından dolayı JAK ekipleri, Güzel ve Bozkurt'u, dağcılık ekipmanıyla bulundukları yerden indirdi. 2 arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

3600 ek gösterge düzenlemesinde flaş detaylar: 250 bin gence iş, maaş ve tazminata artış
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çarpıcı Halil Umut Meler sözleri! 'Düpedüz tetikçilik'
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."
Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...
AÖF sınav yerleri için geri sayım! 2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 21 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabineyi topluyor! Asgari ücretten yerli aşıya işte kabine toplantısı gündemi
Son dakika | Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor
MasterChef kim elendi? TV8 ile 21 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Bu hafta Masterchef'e veda eden isim şok isim!
Son dakika: Harry Kewell ve Diego Lugano'dan olay Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumları! "Türkiye'de futbol..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Likya Yolu'nda korku dolu anlar: 6 saat sürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA