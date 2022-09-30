Limak Filarmoni Orkestrası, ünlü tenorlerle aynı sahneyi paylaştı! Günlerce konuşulacak konsere imza attılar

Limak Filarmoni Orkestrası, 'Aspendos Born Again' etkinlikleri kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen konserlerde iki gün boyunca dünyaca ünlü tenorlerle aynı sahneyi paylaştı. 28 Eylül'de Alessandro Safina'nın sahne aldığı konserde, dün gece ise dünyaca ünlü tenor Placido Domingo, nefeslerin tutulduğu bir performansa imzasını attı. Şef Eugene Kohn'un orkestra şefliğini yaptığı konserde, tenor Murat Karahan ve ödüllü Soprano Jennifer Rowley de yer aldı. Domingo, konserin kapanışında Karahan ile birlikte "Senede Bir Gün" şarkısını seslendirdi.

UNUTULMAYACAK BİR KONSER

28 Eylül gecesi ünlü İtalyan tenor Alessandro Safina muhteşem bir konserle müzikseverlerle buluştu. 29 Eylül'de ise dünyaca ünlü İspanyol tenor Placido Domingo hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı. Yarım yüzyılı aşkın aktif sanat hayatıyla gündemde olan Domingo'nun Limak Filarmoni Orkestrası eşliğinde verdiği konser, seyircilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Şef Eugene Kohn'un orkestra şefliğini yaptığı, Domingo'nun ve Murat Karahan'ın aynı sahnede performans sergilediği konserde Jennifer Rowley de konuk sanatçı olarak yer aldı.

BÜYÜK SÜRPRİZ YAPTILAR

Ünlü müzisyenlerin klasikleşmiş eserlerini seslendiren Placido Domingo'ya dev izleyici korosu konser boyunca eşlik etti. Konserin sonunda ise Murat Karahan ilk olarak "Nazende Sevgilim" adlı şarkısıyla müzikseverlere sürpriz yaptı. Ardından Domingo ile düet yapan Karahan, seyircilerle birlikte "Senede Bir Gün" şarkısını seslendirdi. Dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçılar, müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı.