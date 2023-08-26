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Giriş Tarihi: 26.8.2023 15:59

Limasol'da camiye çirkin saldırı: KKTC'den sert tepki...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) Limasol kentindeki bir camiye düzenlenen molotofkokteyli saldırısını kınadı.

AA
Limasol’da camiye çirkin saldırı: KKTC’den sert tepki...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) Limasol kentindeki bir camiye düzenlenen molotofkokteyli saldırısını kınadı.

Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Limasol'da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi'ne gerçekleştirilen molotofkokteyli saldırısının bir kundaklama girişimi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Saldırı, demokrasi ve fikir özgürlüğü ile açıklanması mümkün olmayan, dünya üzerinde 2 milyardan fazla insanın inancına ve kutsal değerlerine yönelik yapılan düşmanca bir öfkenin tezahürüdür. Tarihi, dini ve kültürel varlıklarımıza yönelik saldırılar karşısında faillerin ivedilikle yargı karşısına çıkarılmasının gerekliliğine dikkati çekerken bu türden çağdışı saldırıların, tüm dünya insanlığına yönelik bir tehdit olduğunu ve dünya barışını dinamitlediğinin altını çizmek istiyorum. Saldırıyı kınıyorum."

Açıklamasında farklı dinler ve kültürler arası hoşgörünün dünyevi uyum ve barışın temel taşı olduğunu hatırlatan Tatar, camiye yapılan menfur saldırının aynı zamanda hoşgörü ve insanlığın ortak değerlerini koruma çabasına yönelik olduğunu vurguladı.

BAŞBAKAN ÜSTEL DE SALDIRIYI KINADI

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de Rum kesimindeki camiye yapılan saldırıyı kınadı.

Kıbrıs adasında ezelden beri Kıbrıslı Türklere yönelik yapılan buna benzer İslam karşıtı tehditkar saldırıların, Rum tarafındaki egemen faşist zihniyetin varlığının ispatı olduğuna işaret eden Üstel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu saldırı, Güney Kıbrıs'ta yaşayan Müslüman kardeşlerimize, genelde ise tüm İslam alemine yapılmış bir saldırıdır. Yaşanan saldırıda can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Bu tür saldırılar sadece Müslümanları hedef almamakta, bütün insanlık için ortak tehdit oluşturmaktadır."

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Limasol'da camiye çirkin saldırı: KKTC'den sert tepki...
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