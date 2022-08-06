''Lise kayıtları ne zaman başlıyor?'' sorusu, binlerce öğrenci ve velisinin gündemindeki yerini koruyor. Lise kayıt işlemleri, LGS lise 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül'de başlayacak olması nedeniyle araştırmalar hız kazandı. Yerleştikleri liseye kaydolmak için gün sayan öğrenciler, bir yandan lise kayıt tarihleri bir yandan kayıt için gerekli olan evrak listesi araştırması yapıyor. Peki, lise kayıtları ne zaman başlıyor ve bitiyor, ayın kaçında? İşte MEB takvimi ile 2022-2023 Lise kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi!
Lise kayıt tarihleri hakkında MEB tarafından resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak lise kayıt işlemlerinin LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB tarafından ilan edilmesi bekleniyor. MEB'ten konu ile ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama ile ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri netlik kazandı. MEB'in konuya ilişkin duyurusu şu şekilde;
"İlkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğerncilerin kayıt işlemleri herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Kayıt süreci 1 Temmuz'da başladı. Ağustos 31'de son buluyor.
Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.
Veliler "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.
Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir."
Lise kayıtları aşamasında istenen belgeler okuldan okula farklılık gösterse de genel itibariyle talep edilen belgeler şunlar:
- Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)
- İlköğretim Öğrenim Belgesi
- Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)
- Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
- Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)
- 4 ya da 6 Adet vesikalık fotoğraf
- Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.